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Київстар та Vodafone змінили
правила користування роумінгом

Київстар та Vodafone змінили правила користування роумінгом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:33

Київстар та Vodafone змінили правила користування роумінгом

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніші серед українців мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell зробили важливе оголошення для своїх клієнтів. Річ у тім, що оператори ввели плату за роумінг в ЄС.

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Київстар та Vodafone змінили правила користування роумінгом
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:33

Київстар не вводив додаткові оплати за роумінг в Європі. Роумінг як вдома від Київстар, як і раніше,
доступний у десятках тарифних планів та абоненти нічого додатково окрім вартості тарифу не оплачують.
Приблизно 1 млн абонентів Київстар користаються зараз роумінгом в Європі без додаткових оплат.
lilya_askim
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Модератори: Ірина_, Модератор

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