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Чи треба платити податки
тим, хто за кордоном

Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:09

Чи треба платити податки тим, хто за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Про те як платити податки ми розбирались внашій статті:

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Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:09

нужно
чем там думать-то
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 01:58

Налоги должны платить все 😆🤣😂
finuser539
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Модератори: Ірина_, Модератор

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