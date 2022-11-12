Німецький уряд організовує безкоштовний потяг для українських біженців з Польщі у Німеччину. Доїхати можна із польського Перемишля у німецький Ганновер.
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Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
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Додано: Нед 26 лют, 2023 19:06
Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
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Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
Додано: Пон 27 лют, 2023 00:43
Переїзд з Польші
Я хочу спитати, чи можу я переїхати з Польщі до Німеччини і отримати там захист- як їхали люди з України і отримали мешкання і фінансову допомогу. Дякую
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:17
Re: Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови пої
Да.Полгода назад в Баварии можно было.Сейчас не могу сказать точно
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