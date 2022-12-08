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Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225
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Додано: Вів 28 лют, 2023 09:18
Пропонуємо до обговорення:
В Україні збудують новий літак АН-225 "Мрія" та авіаконструктори ДП "Антонов" вже почали над ним працювати. Його створять на базі попереднього літака, але ця модель поб'є всі рекорди старої "Мрії".
Дивися повний текст Поб'є рекорди \"Мрії\": стало відомо, яким буде новий АН-225
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Додано: Вів 28 лют, 2023 09:18
боже, який пафос. Черговий відосік
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