У 2023 році буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.
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Українцям з найменшими пенсіями проіндексують виплати: в Мінсоцполітики назвали суми
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:01
Українцям з найменшими пенсіями проіндексують виплати: в...
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Українцям з найменшими пенсіями проіндексують виплати: в Мінсоцполітики назвали суми
Додано: Вів 28 лют, 2023 12:01
Это нормально, когда пенсионер, вышедший на пенсию в 2017 получает в 2 раза меньше чем вышедший в 2023 при одинаковых стаже и К зарплаты? Надо каждый год вставлять новую ср. зарплату в Пенс. формулу, а не индексировать! Пенсии зависят от текущих зарплат, а не от инфляции, взятой с потолка!
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