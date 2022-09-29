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Українцям з найменшими пенсіями
проіндексують виплати: в...

Українцям з найменшими пенсіями проіндексують виплати: в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:01

Українцям з найменшими пенсіями проіндексують виплати: в...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

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Українцям з найменшими пенсіями проіндексують виплати: в Мінсоцполітики назвали суми
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:01

Это нормально, когда пенсионер, вышедший на пенсию в 2017 получает в 2 раза меньше чем вышедший в 2023 при одинаковых стаже и К зарплаты? Надо каждый год вставлять новую ср. зарплату в Пенс. формулу, а не индексировать! Пенсии зависят от текущих зарплат, а не от инфляции, взятой с потолка!
Alexnik
 
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