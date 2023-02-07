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Кожен третій хоче повернутись:
як українські біженці...

Кожен третій хоче повернутись: як українські біженці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:44

Кожен третій хоче повернутись: як українські біженці...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише на Агентство ЄС з основних прав (FRA).

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Кожен третій хоче повернутись: як українські біженці облаштувались у ЄС — опитування
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:44

это очень плохо(((
konstantin kirovograd
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Модератори: Ірина_, Модератор

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