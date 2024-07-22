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Податкова хоче отримати доступ
до банківської таємниці...

Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:16

Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці...

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба розробляє пропозиції, які передбачають отримання доступу до банківської таємниці громадян та бізнесу.

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Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:33

поки важко зрозуміти податкової яка хоче бути іншою ніж усіх країнах з ринковою економікою.де банківська таємниця недоторкана
tolja3334
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 21:07

Re: Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці..

tolja3334 написав:поки важко зрозуміти податкової яка хоче бути іншою ніж усіх країнах з ринковою економікою.де банківська таємниця недоторкана
І а яких таких країнах вона недоторкана для податкової?
Faceless
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