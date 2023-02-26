Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
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За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи
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Додано: Пон 06 бер, 2023 13:18
За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на...
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Дивися повний текст
За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:18
Чудовий спосіб зробити перепис населення за допомогою обміну лампочок.
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