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За місяць українці обміняли
10 млн ламп розжарювання на...

За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:18

За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

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За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:18

Чудовий спосіб зробити перепис населення за допомогою обміну лампочок.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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