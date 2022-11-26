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Зарплати і надбавки військових:
що змінилося з березня

Зарплати і надбавки військових: що змінилося з березня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:21

Зарплати і надбавки військових: що змінилося з березня

Пропонуємо до обговорення:
В останній день січня Міністерство оборони повідомило про зміни в порядку нарахування грошового забезпечення для військових.

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Зарплати і надбавки військових: що змінилося з березня
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:22

В учебці так за січень і лютий ніхто не отримав преміальні.
І зарплата за лютий 20276.32.
andri555wy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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