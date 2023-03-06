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Finance.ua: Чи можна не платити за комуналку, якщо у...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 08 бер, 2023 08:13
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Ключові моменти
До нашої редакції звернулися читачі з кількома запитаннями щодо оплати ЖКП в умовах, якщо у квартирі ніхто не проживає або в ній фізично проживає менше мешканців, ніж зареєстровано. На жаль, дуже актуальне запитання особливо під час війни.
Дивися повний текст Чи можна не платити за комуналку, якщо у квартирі ніхто не проживає
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