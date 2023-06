Cauvo Capital – брокер, з яким можна заробляти

Додано: П'ят 28 кві, 2023 17:42

Самое главное, я считаю, что cauvocapital не мошенники. У них есть лицензия (информация с сайта - license number C119023932 operating under the Financial Services Commission (‘FSC’) regulation in Mauritius) . Лицензия предусматривает какие—то гарантии, что брокер не мошенник, что работает честно, по правилам.