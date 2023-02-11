В Іспанії суд примусив чоловіка заплатити понад 200 тисяч євро компенсації колишній дружині, яка 25 років вела домашнє господарство.
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В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро за 25 років домашньої праці
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Додано: Нед 12 бер, 2023 02:31
В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро...
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Дивися повний текст
В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро за 25 років домашньої праці
Додано: Нед 12 бер, 2023 02:31
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