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В Іспанії жінка відсудила у
ексчоловіка 200 тисяч євро...

В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 02:31

В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро...

Пропонуємо до обговорення:
В Іспанії суд примусив чоловіка заплатити понад 200 тисяч євро компенсації колишній дружині, яка 25 років вела домашнє господарство.

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В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро за 25 років домашньої праці
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 02:31

Как это муж похитил сына? Когда у меня жена похитила сына, написал заявление, милиция сказала, что это не считается похищением...
asdasd
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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