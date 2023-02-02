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Кабмін затвердив
антикорупційну програму

Кабмін затвердив антикорупційну програму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:53

Кабмін затвердив антикорупційну програму

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.

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Кабмін затвердив антикорупційну програму
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:53

а що там зі старою програмою?
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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