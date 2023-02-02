Кабінет міністрів затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.
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Кабмін затвердив антикорупційну програму
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Додано: Вів 14 бер, 2023 14:53
Кабмін затвердив антикорупційну програму
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Дивися повний текст
Кабмін затвердив антикорупційну програму
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