Популярний месенджер в Україні Rakuten Viber поділився даними про топ брендів та моделей смартфонів, якими користуються українці.
Дивися повний текст
Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Viber
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:06
Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Viber
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Viber
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:14
|