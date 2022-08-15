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Розмір реальної денної ставки
зменшать. Нацбанк готує...

Розмір реальної денної ставки зменшать. Нацбанк готує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:21

Розмір реальної денної ставки зменшать. Нацбанк готує...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк готує суттєві зміни на ринку мікрофінансового кредитування, а також добиватиметься забезпечення прозорої структури власності ринку небанківських фінустанов та страхових компаній.

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Розмір реальної денної ставки зменшать. Нацбанк готує революцію на ринку мікрокредитування
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:21

0.8% в день - это 1500% в год, если отталкиваться от 14-дневных интервалов. Неплохо было бы эффективную годовую на уровне нескольких учетных ставок НБУ зафиксировать.
summacut
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