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Новий Lehman Brothers,
чи хибна тривога?

Новий Lehman Brothers, чи хибна тривога?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:16

Новий Lehman Brothers, чи хибна тривога?

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці минулого тижня популярний в ІТ-індустрії банк Silicon Valley Bank оголосив про своє банкрутство.

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Новий Lehman Brothers, чи хибна тривога?
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:16

и никто не пишет за чей счет банкет
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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