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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:29

  moveton написав:
  vitaliiangel написав:вы удивитесь, обменкам валюта так же нужна как и раньше. Им зачем-то надо её продавать. А курс обвалил нбу сняв ограничения.

Оговорился. Да, валюта понадобится. Значит НБУ там или не НБУ, а с предупреждателя 37.80 на приём максимум через неделю!

0 800 505 240 стучитесь, может вас услышат) будет вам 37.80 и даже больше. только теперь хз когда.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:41

  sergey_sryvkin написав:
  Investor_K написав:Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.

І навіщо доларовому мільйонеру той супермаркет ? :)

Думаю, что обычный охранник. Непосредственно от изменения курса деньги не теряются (и не прибавляются). Значит "внаслідок падіння курсу" кто-то что-то спёр из супермаркета на 180000 грн и теперь охраннику отдавать.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:52

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Investor_K написав:Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.

І навіщо доларовому мільйонеру той супермаркет ? :)

Думаю, что обычный охранник. Непосредственно от изменения курса деньги не теряются (и не прибавляются). Значит "внаслідок падіння курсу" кто-то что-то спёр из супермаркета на 180000 грн и теперь охраннику отдавать.

Може парі з полосатим було на 180к :)
sergey_sryvkin
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