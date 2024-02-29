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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:39

Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.

Запрошуємо до обговорення теми:
В яких активах найбільш вигідно робити заощадження?

Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:52

  flysoulfly написав:аsti обещал ДНО в среду,
Не обещал, а предполагал))
Возможно завтра ещё снизимся на межбанке, но, думаю, ниже 38 там не пойдем. Наличка, как видите, снижается неохотно...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:34

Кто не верил, что со второй половины февраля будет курс 38,5? Что напишут наши эксперты)))
Как я и писал ранее в феврале курс 38,5, а вот с марта постепенно уходим к отметке 38 и далее к лету постепенно снижаемся к 37,5. Июнь - середина августа будем видеть этот курс в обменниках.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:41

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Что напишут наши эксперты
Хлавное шобы маржа со сделки была не менее 1.5...2% 8) 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:54

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Как я и писал ранее в феврале курс 38,5, а вот с марта постепенно уходим к отметке 38 и далее к лету постепенно снижаемся к 37,5. Июнь - середина августа будем видеть этот курс в обменниках.


Вот на чём основывается это вангование? Дадут партнёры бабулесы? Или у нас случится мини экономическое чудо?
Andrey2512
 
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Сер 28 лют, 2024 21:17
flysoulfly

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