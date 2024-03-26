Goodman
Гадаєте, вракі нам розповідає?)))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 кві, 2024 11:59
но (для бесплатного вывода) депокарту пластик под 10-дневный не открывают. Или для этого можно виртуалку открыть через аппку?[/quote]
У мене десь з 2015 року гривнева є , а валютні рахунки були ще коли було по 5,05
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:47
Додано: Вів 02 кві, 2024 14:46
Думаю! Дію! Багатію!©)))
Ви знаєте, я грубо відповім)) - що мені якось пох на вашу думку - "вірити, чи ні"
Але, за мзду, наприклад, в 1000 долярчиків, я готовий і заморочитись
Як то кажуть - "послуга платна"
Це по-перше.
А по друге - отак/просто так вам тут виклади скріни... а як долар полізе до 43, чи вище - то уявляю, як тут почнуть зловтішатись всі, кому не лінь
Тому - "очі не бачать - серце не болить!"©😁
Тож, покищо таке задоволення - лише платно!))
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:04
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:20
Успіх
Любиш хизуватись, позувати , випрошувати похвалу - люби отримувати на горіхи.
Ніхто не тягне нікого за язик з прогнозами , обіцянками і т.д.
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