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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 кві, 2024 08:57
Goodman
Гадаєте, вракі нам розповідає?)))
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Andrey2512
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Додано: Пон 01 кві, 2024 11:59
flysoulfly написав:
Мтб онлайн, безкоштовно, поповнення хоч на 1 грн
но (для бесплатного вывода) депокарту пластик под 10-дневный не открывают. Или для этого можно виртуалку открыть через аппку?[/quote]
У мене десь з 2015 року гривнева є , а валютні рахунки були ще коли було по 5,05
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sens
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Додано: Пон 01 кві, 2024 22:47
Andrey2512 написав:Goodman
Гадаєте, вракі нам розповідає?)))
може бути
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Goodman
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Додано: Вів 02 кві, 2024 14:46
Goodman написав:
У вас там на кожного оператора по телефону і ще по крутому, невже не можна зробити
фото телефона на телефон?
Все раді красного словца....
Ви знаєте, я грубо відповім)) - що мені якось пох на вашу думку - "вірити, чи ні"
Але, за мзду, наприклад, в 1000 долярчиків, я готовий і заморочитись
Як то кажуть - "послуга платна"
Це по-перше.
А по друге - отак/просто так вам тут виклади скріни... а як долар полізе до 43, чи вище - то уявляю, як тут почнуть зловтішатись всі, кому не лінь
Тому - "очі не бачать - серце не болить!"©😁
Тож, покищо таке задоволення - лише платно!))
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Успіх
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Додано: Вів 02 кві, 2024 22:04
Успіх написав:
Ви знаєте, я грубо відповім)) - що мені якось пох на вашу думку - "вірити, чи ні"
типовий фаталіст...........
більш немачого добавити, тіпа кравчука, пройшов між крапильками води і горд єтім.
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Goodman
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Додано: Вів 02 кві, 2024 22:20
Успіх
як долар полізе до 43, чи вище - то уявляю, як тут почнуть зловтішатись всі, кому не лінь
Любиш хизуватись, позувати , випрошувати похвалу - люби отримувати на горіхи.
Ніхто не тягне нікого за язик з прогнозами , обіцянками і т.д.
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Hotab
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:31
asti написав:
Короче, тут такое дело
решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе
и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха!
возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию
про заяву - забавно...
А на какую карту Идеи комиссия за СЕП ?
я на Платіжну Ідею сепал всегда без комиссий.
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flysoulfly
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:40
Мабуть на Зелену дебетку, вона як КдВ у Привату.
Тарифи кожної картки є у застосунку - два кліки!
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Amethyst
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:52
foxluck написав: sens написав:
Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс
З наступного місяця сенс зменшить відсотки за 3х-денними депо з 8% до 7%
Откройте картку "Выгода" (4% на остаток). Тогда можно получать 7% + 4% =11% (и средствами на карте с 8.30 до 23.30 можно пользоваться и % будет начислен.
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igor_egor202
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:54
Andrey2512 написав:Успіх
сьогодні пішов депо в гривні закинув на 3 місяці.
Хрен з ним, тим клятим «наступом», яким усіх лякають )))
А почему не короткие ОГВЗ?
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