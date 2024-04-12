Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:18

"Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків" В Універі дорожче ніж в ICU, Bond UA, Sense! Мені особисто подобається наразі Сенс:

1)Це банк-пряме зарахування готівкою без комісії в терміналі, або безготівкою з інших банківських рахунків чере СЕП -2 години максимум і кошти на рахунку

2)Вони є первинним дилером і на вторичному ринку практично завжди мають кращу пропозицію по ціні.

3)Швидкість купівлі-через додаток в смартфоні за 5 хв.

4)Відсутність комісії за утримання та купівлю, виплату купону, погашення- повен 0!

5)Зарахування купону та тіла ОВДП в той же день що й в проспекті емісії, а не через день чи два як буває в інших!

6)Наразі він державний, відсутні ризики по санкціям та інших банківським установам які задіяні в процесі переказів коштів в інших брокерах.

Не являється рекламою, а особисто своя думка так як є клієнтом також Універ, ICU.

Звісно якщо рахунок відкритий вже в іншому брокері і суми інвестування незначні то немає ніякого резону так як різниця незначна в економії.