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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 676677678679
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:06

  sens написав:
  Andrey2512 написав:Господа, имеется немного свободной гривны. Бегать в обменники желания нет. Как считаете, стоит ли вложиться в деподоллары или же закинуть в гривнедепо?


Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.

ОВДП через Дiю покупаете?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:17

  flysoulfly написав:
  asti написав:Короче, тут такое дело


решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе
и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха!

возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию
про заяву - забавно...

А на какую карту Идеи комиссия за СЕП ?
я на Платіжну Ідею сепал всегда без комиссий.


Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  igor_egor202 написав:ОВДП через Дiю покупаете?
  igor_egor202 написав:Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.

Правильна відповідь на ці 2 питання якраз їх об'єднує.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:21

  igor_egor202 написав:Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.

у них очччень интересный отдел по выбиванию из Вас чужих долгов
рекомендую, не оставит Вас равнодушным
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:01

  igor_egor202 написав:
  sens написав:
  Andrey2512 написав:Господа, имеется немного свободной гривны. Бегать в обменники желания нет. Как считаете, стоит ли вложиться в деподоллары или же закинуть в гривнедепо?


Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.

ОВДП через Дiю покупаете?

Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:18

Re: Клуб 200К - Теребеньки

"Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків" В Універі дорожче ніж в ICU, Bond UA, Sense! Мені особисто подобається наразі Сенс:
1)Це банк-пряме зарахування готівкою без комісії в терміналі, або безготівкою з інших банківських рахунків чере СЕП -2 години максимум і кошти на рахунку
2)Вони є первинним дилером і на вторичному ринку практично завжди мають кращу пропозицію по ціні.
3)Швидкість купівлі-через додаток в смартфоні за 5 хв.
4)Відсутність комісії за утримання та купівлю, виплату купону, погашення- повен 0!
5)Зарахування купону та тіла ОВДП в той же день що й в проспекті емісії, а не через день чи два як буває в інших!
6)Наразі він державний, відсутні ризики по санкціям та інших банківським установам які задіяні в процесі переказів коштів в інших брокерах.
Не являється рекламою, а особисто своя думка так як є клієнтом також Універ, ICU.
Звісно якщо рахунок відкритий вже в іншому брокері і суми інвестування незначні то немає ніякого резону так як різниця незначна в економії.
Ulgen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:35

  maniachello написав:
  igor_egor202 написав:Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.

у них очччень интересный отдел по выбиванию из Вас чужих долгов
рекомендую, не оставит Вас равнодушным


Ах вот почему у меня куча пропущенных от них, хотя я последний депозит забрал лет 5 назад оттуда
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:30

Re: Клуб 200К - Теребеньки

NDV написав:
  maniachello написав:
  igor_egor202 написав:Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.

у них очччень интересный отдел по выбиванию из Вас чужих долгов
рекомендую, не оставит Вас равнодушным


Ах вот почему у меня куча пропущенных от них, хотя я последний депозит забрал лет 5 назад оттуда
Якщо щось піде не так (не у вас) і вони почнуть вам телефонувати - це все. Причому вони прекрасні в любій справі, відбирання боргу або пропонування нових продуктів ))
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:26

  igor_egor202 написав:Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.

Найтупіший і найбезпорадніший банк із тих, з якими довелося мати справу.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 06:32

  Ulgen написав:"Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків" В Універі дорожче ніж в ICU, Bond UA, Sense! Мені особисто подобається наразі Сенс:
1)Це банк-пряме зарахування готівкою без комісії в терміналі, або безготівкою з інших банківських рахунків чере СЕП -2 години максимум і кошти на рахунку
2)Вони є первинним дилером і на вторичному ринку практично завжди мають кращу пропозицію по ціні.
3)Швидкість купівлі-через додаток в смартфоні за 5 хв.
4)Відсутність комісії за утримання та купівлю, виплату купону, погашення- повен 0!
5)Зарахування купону та тіла ОВДП в той же день що й в проспекті емісії, а не через день чи два як буває в інших!
6)Наразі він державний, відсутні ризики по санкціям та інших банківським установам які задіяні в процесі переказів коштів в інших брокерах.
Не являється рекламою, а особисто своя думка так як є клієнтом також Універ, ICU.
Звісно якщо рахунок відкритий вже в іншому брокері і суми інвестування незначні то немає ніякого резону так як різниця незначна в економії.

Також Приват - купив більше 400 , комісія 1100 грн , проте без підтвердження прибутку, всюди лімит 400000 грн
sens
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