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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:20
sergey_sryvkin написав: igor_egor202 написав:
Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.
Найтупіший і найбезпорадніший банк із тих, з якими довелося мати справу.
Спасибо. Вот такой ответ на вопрос мне нравится.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 18:27
sens Через Дiю в Сенсе покупаете в счёт кредитных средств? (4% не берётся комиссия).
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igor_egor202
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