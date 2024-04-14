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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:20

  sergey_sryvkin написав:
  igor_egor202 написав:Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.

Найтупіший і найбезпорадніший банк із тих, з якими довелося мати справу.

Спасибо. Вот такой ответ на вопрос мне нравится.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:27

sens Через Дiю в Сенсе покупаете в счёт кредитных средств? (4% не берётся комиссия).
igor_egor202
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Повідомлень: 75
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:34

  sens написав:
  igor_egor202 написав:
  sens написав:
Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.

ОВДП через Дiю покупаете?

Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків

Через кабінет Універу на компі, чи у додатку Вотан купляєте? І поповнення як робите? СЕПом? Наступного дня кошти доступні чи в поточному дні?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 06:12

  igor_egor202 написав:sens Через Дiю в Сенсе покупаете в счёт кредитных средств? (4% не берётся комиссия).

В сенсе суперапп купівля лише за власні
sens
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 06:15

  1finanсier"[quote="5711130:igor_egor202 написав:
  sens написав:
Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.

ОВДП через Дiю покупаете?

Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків[/quote]
Через кабінет Універу на компі, чи у додатку Вотан купляєте? І поповнення як робите? СЕПом? Наступного дня кошти доступні чи в поточному дні?[/quote]
Wotan у мене працює лише на старому андроід леново який я тримаю лише в Одесі для Інтертелеком.
sens
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  #<1 ... 677678679680
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