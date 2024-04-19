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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 678679680681
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:00

ПУМБ

ПУМБ надіслав листа щастя - про перевищення місячних лімітів над анкетними даними і необхідність надати документи про походження коштів, і що користування може бути обмежене. Після цього пішов зняв у касі $2500 - видали без питань, тобто нічого заблоковано не було.
Поспілкувався з менеджером - кажуть, нещодавно НБУ прийняв постанову про контроль, і оце воно тільки спрацювало. Попросив підняти анкетні суми, наче все підтвердили...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:43

  sergey_sryvkin написав:ПУМБ надіслав листа щастя - про перевищення місячних лімітів над анкетними даними і необхідність надати документи про походження коштів, і що користування може бути обмежене. Після цього пішов зняв у касі $2500 - видали без питань, тобто нічого заблоковано не було.
Поспілкувався з менеджером - кажуть, нещодавно НБУ прийняв постанову про контроль, і оце воно тільки спрацювало. Попросив підняти анкетні суми, наче все підтвердили...

Яким каналом надіслали "лист щастя"?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:34

  1finanсier написав:
  sergey_sryvkin написав:ПУМБ надіслав листа щастя -

Яким каналом надіслали "лист щастя"?

Через додаток.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:53

  sergey_sryvkin написав:
  1finanсier написав:
  sergey_sryvkin написав:ПУМБ надіслав листа щастя -

Яким каналом надіслали "лист щастя"?

Через додаток.

Дякую. Бо можуть і мені надіслати )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:21

  1finanсier написав:
  sergey_sryvkin написав:
  1finanсier написав:Яким каналом надіслали "лист щастя"?

Через додаток.

Дякую. Бо можуть і мені надіслати )

Каналами вміє ТАС дивувати.
Колись впаяли мені "несанкціонований овердрафт" без жодного мінусу у виписці, під 100% річних, списали десь 150 грн за день. У відділенні поскаржився, то десь через пару місяців прислали паперового листа на адресу, яку витягли десь із Дії, мабуть. Не знаю скільки їм обійшовся той лист, разом із зарплатнею того, хто його писав, але гроші не повернули.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:05

  sens написав:
  igor_egor202 написав:sens Через Дiю в Сенсе покупаете в счёт кредитных средств? (4% не берётся комиссия).

В сенсе суперапп купівля лише за власні

Через Дiю в счет кредитных без комиссии.(В Поддержке Сенса-подтвердили.)
igor_egor202
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:40

О-Банк не плохой курс по евро сейчас в онлайне 42,6. за 50тыс. Можно за 5 мин заработать прибл. 470грн. Принимают у нас обменники евро по 43. :D
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:18

  Игорь Алексеевич написав:О-Банк не плохой курс по евро сейчас в онлайне 42,6. за 50тыс. Можно за 5 мин заработать прибл. 470грн. Принимают у нас обменники евро по 43. :D

А забрати потім євро без проблем, комісії немає?
mykhailets7
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:30

  mykhailets7 написав:
  Игорь Алексеевич написав:О-Банк не плохой курс по евро сейчас в онлайне 42,6. за 50тыс. Можно за 5 мин заработать прибл. 470грн. Принимают у нас обменники евро по 43. :D

А забрати потім євро без проблем ?
:mrgreen: а как же!

"за 5 минут" :mrgreen:

- в Идее наличия в кассе такой суммы нет никогда, Нал евро можно заказать в отделении аж на следующую неделю-полторы и только после онлайн-покупки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:38

  sergey_sryvkin написав:ПУМБ надіслав листа щастя - про перевищення місячних лімітів над анкетними даними і необхідність надати документи про походження коштів, і що користування може бути обмежене. Після цього пішов зняв у касі $2500 - видали без питань, тобто нічого заблоковано не було.
Поспілкувався з менеджером - кажуть, нещодавно НБУ прийняв постанову про контроль, і оце воно тільки спрацювало...

а саме перевищення було цього місяця чи якого?

ХЗ... чи мені за транзакції минулого серпня теж очикувати? :twisted:
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