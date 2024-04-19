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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:22
flysoulfly написав:
в Идее наличия в кассе такой суммы нет никогда, Нал евро можно заказать в отделении аж на следующую неделю-полторы и только после онлайн-покупки
Вечером сегодня получил. У меня с банком проблем не было никогда. Обычно под заказ надо ждать 1-2 дня. Сегодня позвонили и сказали к вечеру можно подъехать и забрать.
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Игорь Алексеевич
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