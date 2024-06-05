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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 тра, 2024 12:49
chill
2 дні тому віддали 1200 новими синіми, номери підряд.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:01
chill написав:
Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
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moveton
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Додано: Чет 30 тра, 2024 20:28
moveton написав: chill написав:
Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік
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sens
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3
Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:12
sens написав:
в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік
в аккорде в обычных отделениях пару раз за год может синие давали, только в вип отделении исключительно синими подряд выдали. А вот райф перешел на белые, кассирша, которая меня давно знает в лицо, сказали синие перестали завозить, только белые 2006. А с приватом вообще треш, на премиум отделение привезли под заказ одну труху, пришлось сцеживать на другом, специально просил кассира проверить, чтоб бумажки норм были без подвохов, и уже когда попали мне в руки, 2 бумажки были с конкретными пятнами в УФ, пришлось повышать голос, возник конфликт, сказала, что давай все обратно, но проведет как пополнение карты, еще и с комиссией(!) говорю ложи проблемные бумажки на примат-вклад - не, нифига, у меня нет доступа к твоим счетам, только забирай бумажки и садись к менеджеру, чтоб сделал какой-то код на пополнение, в итоге порылась в шухлядке нашла на замену норм бумажки
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Додано: Пон 03 чер, 2024 19:52
sens написав: moveton написав: chill написав:
Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік
А як же лояльність?
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Investor_K
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Додано: Вів 04 чер, 2024 15:39
Investor_K написав: moveton написав: chill написав:
Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік
А як же лояльність?[/quote]
Гроші краще за лояльність , так в Акорді вважають
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sens
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3
Додано: Вів 04 чер, 2024 22:31
Хотел купить немного доллара, в итоге положил котлетку на 3 месяца )))
Вот тут и стал доллар падать 😂
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Andrey2512
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Додано: Сер 05 чер, 2024 00:43
Andrey2512 написав:
Хотел купить немного доллара, в итоге положил котлетку на 3 месяца )))
Вот тут и стал доллар падать 😂
Это вы про кого?
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Investor_K
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Додано: Сер 05 чер, 2024 07:43
Investor_K про себя )
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Andrey2512
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