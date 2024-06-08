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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 680681682683
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:49

chill
2 дні тому віддали 1200 новими синіми, номери підряд.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:01

  chill написав:Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?

Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:28

  moveton написав:
  chill написав:Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?

Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:12

  sens написав:в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік

в аккорде в обычных отделениях пару раз за год может синие давали, только в вип отделении исключительно синими подряд выдали. А вот райф перешел на белые, кассирша, которая меня давно знает в лицо, сказали синие перестали завозить, только белые 2006. А с приватом вообще треш, на премиум отделение привезли под заказ одну труху, пришлось сцеживать на другом, специально просил кассира проверить, чтоб бумажки норм были без подвохов, и уже когда попали мне в руки, 2 бумажки были с конкретными пятнами в УФ, пришлось повышать голос, возник конфликт, сказала, что давай все обратно, но проведет как пополнение карты, еще и с комиссией(!) говорю ложи проблемные бумажки на примат-вклад - не, нифига, у меня нет доступа к твоим счетам, только забирай бумажки и садись к менеджеру, чтоб сделал какой-то код на пополнение, в итоге порылась в шухлядке нашла на замену норм бумажки
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 19:52

  sens написав:
  moveton написав:
  chill написав:Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?

Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік

А як же лояльність?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:39

  Investor_K написав:
  moveton написав:
  chill написав:Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?

Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік

А як же лояльність?[/quote]
Гроші краще за лояльність , так в Акорді вважають
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 22:31

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Хотел купить немного доллара, в итоге положил котлетку на 3 месяца )))

Вот тут и стал доллар падать 😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 00:43

  Andrey2512 написав:Хотел купить немного доллара, в итоге положил котлетку на 3 месяца )))

Вот тут и стал доллар падать 😂

Это вы про кого?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 07:43

Investor_K про себя )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:15

  Andrey2512 написав:Хотел купить немного доллара, в итоге положил котлетку на 3 месяца )))

Вот тут и стал доллар падать 😂
у мене короткі депозити лише в Рада 7 днів під 11% , ізі під 10% , Індустріал під 9%, Сенс 3 доби _7%
sens
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