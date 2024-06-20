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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:34

Господа, где сейчас можно купить доллары по самому низкому курсу? Давно не мониторил.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:42

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Алексей77 написав:Господа, где сейчас можно купить доллары по самому низкому курсу? Давно не мониторил.
https://t.me/currency_rates_ua/898
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:36

Re: Клуб 200К - Теребеньки

что в альянсе дают, труху 96 или норм бумажки?
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:38

  Krokodil написав:что в альянсе дают, труху 96 или норм бумажки?

В березні були від 2009 року
sens
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  #<1 ... 681682683684
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