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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 чер, 2024 12:34
Господа, где сейчас можно купить доллары по самому низкому курсу? Давно не мониторил.
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Алексей77
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Додано: Сер 19 чер, 2024 13:42
Алексей77 написав:Господа, где сейчас можно купить доллары по самому низкому курсу? Давно не мониторил.
https://t.me/currency_rates_ua/898
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GALeon
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Додано: Чет 20 чер, 2024 19:36
что в альянсе дают, труху 96 или норм бумажки?
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Krokodil
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Додано: Чет 20 чер, 2024 19:38
Krokodil написав:
что в альянсе дают, труху 96 или норм бумажки?
В березні були від 2009 року
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sens
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Додано: Вів 02 лип, 2024 16:42
А що тут за тиша?
Вже нема що теребонькати на Теребеньках?
А як же історії - приїхав в банк, зняв з каруселі 4,5Куїв і, виходячи з банку, потрапив до рук ТЦКашників?
Чи такі люди вже не напишуть найближчим часом, так як проходять курс молодого бійця?
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Успіх
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Додано: Вів 02 лип, 2024 16:53
Успіх написав:
А що тут за тиша?
Вже нема що теребонькати на Теребеньках?
А як же історії - приїхав в банк, зняв з каруселі 4,5Куїв
і, виходячи з банку, потрапив до рук ТЦКашників?
Чи такі люди вже не напишуть найближчим часом, так як проходять курс молодого бійця?
але щось нестиковочка у байці: що, і оті 4,5Куїв на виході одразу забрали - і гоу ту КМБ ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 02 лип, 2024 16:58
flysoulfly написав:
нестиковочка
Потрапив до рук ТЦКашників власник 4,5Куїв!
Бо якщо до ТЦКашників потрапило 4,5Куїв, то їх власник тоді йде/їде у напрямку свого дому))
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