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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 11:10

  Loafer написав:Подскажите пожалуйста, где можно обменять доллары 90 года,в Киеве с наименьшими потерями?
Спасибо.

Вам же на др. ветке ответили, через тумбу привата. Ещё через обменник с дисконтом. Др. вариантов - 000%.
Смотря ещё какая сумма.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:19

Re: Клуб 200К - Теребеньки

а може хтось підсказати чи в Ощадбанку працює відкриття валютного депозиту із купівлею на 200К гривень як в інших банках чи ні ?
khmelovski
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:03

khmelovski У зведеній табл. Ощаду не видно https://mustbe.pp.ua/tables/club200k/
Ой+
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