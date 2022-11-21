Виявилося, що далеко не всі водії знають про порушення ПДР, за яке поліцейські зупиняють дуже часто і виписують штраф.
Дивися повний текст
Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього знають далеко не всі
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:28
Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього знають далеко не всі
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:29
Лучше задать вопрос как эти автомобили с красными задними поворотниками прошли сертификацию!) И выписать 7 с конфискацией взяточникам в гос. структуре
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|