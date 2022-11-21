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Водіям нагадали про популярне
порушення ПДР: про нього...

Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:28

Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього...

Пропонуємо до обговорення:
Виявилося, що далеко не всі водії знають про порушення ПДР, за яке поліцейські зупиняють дуже часто і виписують штраф.

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Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього знають далеко не всі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:29

Лучше задать вопрос как эти автомобили с красными задними поворотниками прошли сертификацию!) И выписать 7 с конфискацией взяточникам в гос. структуре
hazanovich_alexey
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