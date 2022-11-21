RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Водіям нагадали про популярне
порушення ПДР: про нього...

Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:28

Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього...

Пропонуємо до обговорення:
Виявилося, що далеко не всі водії знають про порушення ПДР, за яке поліцейські зупиняють дуже часто і виписують штраф.

Дивися повний текст
Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього знають далеко не всі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98846
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:29

Лучше задать вопрос как эти автомобили с красными задними поворотниками прошли сертификацию!) И выписать 7 с конфискацией взяточникам в гос. структуре
hazanovich_alexey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:35

ЗАЗ FORZA .Задние поворотники красного цвета.Украинский автозавод.
wotermen60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:19

Почему не поднимается тема о габаритных огнях спереди автомобиля - зелёного, синего и красного цвета?
0674208266skoda
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього...
R2 » Чет 23 лют, 2023 09:43
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лют, 2023 09:43
ukrmvs
Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
R2 » Вів 27 гру, 2022 06:34
9 1395
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2022 09:43
anduzenko
Штрафи за порушення ПДР у Чехії
R2 » Пон 21 лис, 2022 03:30
2 429
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лис, 2022 04:23
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2405)
23.03.2023 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.