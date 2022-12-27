RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українським біженцям можуть
заблокувати банківські...

Українським біженцям можуть заблокувати банківські...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:00

Українським біженцям можуть заблокувати банківські...

Пропонуємо до обговорення:
У Державної податкової служби з'явиться можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн інформацію про рух банківських рахунків своїх резидентів – як компаній, так і фізичних осіб та, за необхідності, блокувати рахунки.

Дивися повний текст
Українським біженцям можуть заблокувати банківські рахунки в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98843
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:00

Набор слов какой-то. Украинская налоговая будет блокировать счета в украинских банках потому, что гражданин перестал (не факт, кстати, что перестал. В отличие от гражданства, налоговым резидентом в нескольких странах быть даже приветствуется) быть налоговым резидентом Украины, т.е. больше не платит украинских налогов? Из вредности что ли?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3079
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:28

moveton

Якась цілеспрямована жовтуха.
Яка мета? Полякати переселенців?
Черговий набіг на банки влаштувати?
finuser521
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 29.06.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз...
R2 » Суб 18 бер, 2023 19:41
1 159
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 бер, 2023 19:41
straponesa
Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії
R2 » Суб 18 лют, 2023 14:51
1 258
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лют, 2023 14:51
Investor_K
Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
R2 » Вів 27 гру, 2022 06:34
9 1393
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2022 09:43
anduzenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.