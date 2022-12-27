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Українським біженцям можуть заблокувати банківські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:00
Пропонуємо до обговорення:
У Державної податкової служби з'явиться можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн інформацію про рух банківських рахунків своїх резидентів – як компаній, так і фізичних осіб та, за необхідності, блокувати рахунки.
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R2
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:00
Набор слов какой-то. Украинская налоговая будет блокировать счета в украинских банках потому, что гражданин перестал (не факт, кстати, что перестал. В отличие от гражданства, налоговым резидентом в нескольких странах быть даже приветствуется) быть налоговым резидентом Украины, т.е. больше не платит украинских налогов? Из вредности что ли?
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moveton
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:28
moveton
Якась цілеспрямована жовтуха.
Яка мета? Полякати переселенців?
Черговий набіг на банки влаштувати?
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finuser521
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