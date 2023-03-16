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Скільки коштують проїзні квитки
у великих містах світу...

Скільки коштують проїзні квитки у великих містах світу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:02

Скільки коштують проїзні квитки у великих містах світу...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики порталу Picodi.com дізналася вартість квитків на громадський транспорт в 45 великих містах світу і порівняла ці витрати із заробітною платою.

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Скільки коштують проїзні квитки у великих містах світу (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:03

На маршрутки також дійсний український проїзний? Якщо так, то це смерть водіям і власникам маршруток приватних.
andriymak
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