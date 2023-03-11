RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штучний інтелект назвав 20
професій, які забере у людей

Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:49

Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей

Пропонуємо до обговорення:
Нова версія чат-бота GPT-4 з елементами штучного інтелекту GPT-4 висловилася про готовність замінити 20 існуючих професій, якими сьогодні займаються лише люди

Дивися повний текст
Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98846
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:50

Не ІІ, а ШІ.
v_p_a_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій,...
R2 » Вів 14 бер, 2023 15:48
1 205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 бер, 2023 15:48
pustovitulia160
Які професії замінить штучний інтелект
R2 » Суб 11 бер, 2023 18:21
2 233
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 бер, 2023 20:21
transpmailbox
НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку
R2 » Сер 08 бер, 2023 13:44
1 262
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 бер, 2023 21:07
r8645289

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.