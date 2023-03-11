Нова версія чат-бота GPT-4 з елементами штучного інтелекту GPT-4 висловилася про готовність замінити 20 існуючих професій, якими сьогодні займаються лише люди
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Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:49
Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
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Дивися повний текст
Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
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