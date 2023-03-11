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Штучний інтелект назвав 20
професій, які забере у людей

Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:49

Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей

Пропонуємо до обговорення:
Нова версія чат-бота GPT-4 з елементами штучного інтелекту GPT-4 висловилася про готовність замінити 20 існуючих професій, якими сьогодні займаються лише люди

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Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:50

Не ІІ, а ШІ.
v_p_a_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:58

Не спеціаліст, а фахівець
pratimpuls
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:33

Одразу зрозуміло, що пост писав не ШІ!)
1955splash
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:22

Якщо ШІ замінить таких копіпастерів що видали дану статтю то я буду радий, це просто жах :)
root
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Модератори: Ірина_, Модератор

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