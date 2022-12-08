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Nokia представила новий
бюджетний смартфон за 3,1 тис...

Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 02:02

Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія HMD Global, що володіє брендом Nokia, представила новий смартфон з нижньої цінової категорії С12 Pro. Про це повідомляє t4.

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Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис гривень (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 02:02

за 3 ляма грн можно и что-то получше найти
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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