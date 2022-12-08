Компанія HMD Global, що володіє брендом Nokia, представила новий смартфон з нижньої цінової категорії С12 Pro. Про це повідомляє t4.
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Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис гривень (фото)
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Додано: Нед 26 бер, 2023 02:02
Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис...
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Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис гривень (фото)
Додано: Нед 26 бер, 2023 23:08
Re: Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис...
12 Андроід і 2 Гб оперативної пам'яті - це провал якщо чесно.
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