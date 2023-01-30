Однак, пізніше це рішення скасували.
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Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня
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Додано: Нед 26 бер, 2023 12:46
Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня
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Дивися повний текст
Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня
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