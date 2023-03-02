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Коли міняти шини на
літні в 2023 році

Коли міняти шини на літні в 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:58

Коли міняти шини на літні в 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
В Україні Правилами дорожнього руху не регламентовано, коли міняти сезонні шини в автомобілях. У Кабміні планували затвердити відповідні закони у 2022 році, однак завадила війна.

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Коли міняти шини на літні в 2023 році
R2
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