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Українці збільшили суми депозитів у банках на понад 14...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 бер, 2023 17:49
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 березня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1 055,4 млрд грн, що на 14,1 млрд грн перевищує показник станом на 1 лютого п.р.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:49
на жаль, ця сума дуже просто може бути сумою виплат лише 500-900 сімей, які втратили бійця ЗСУ і які не свалили за бугор та поки не купили квартир.... ну і ще хтось може положив кошти на депозит
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