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Постпреди країн ЄС домовилися
позбутися автомобілів із...

Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:28

Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) дійшов у понеділок згоди щодо відмови в Євросоюзі до 2035 року від автомобілів внутрішнього згоряння за винятком Німеччини, яка взяла курс на майбутнє "синтетичне пальне".

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Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:28

Как-то бы определиться: так запрете производства или полном запрете на них ездить. Это сильно разные и даже не связанные вещи. Запрет производства обычному потребителю по-барабану. В Украине можно хоть сейчас запрещать производство таких - вообще никто не заметит.
moveton
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