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Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:28
Пропонуємо до обговорення:
Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) дійшов у понеділок згоди щодо відмови в Євросоюзі до 2035 року від автомобілів внутрішнього згоряння за винятком Німеччини, яка взяла курс на майбутнє "синтетичне пальне".
Дивися повний текст Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:28
Как-то бы определиться: так запрете производства или полном запрете на них ездить. Это сильно разные и даже не связанные вещи. Запрет производства обычному потребителю по-барабану. В Украине можно хоть сейчас запрещать производство таких - вообще никто не заметит.
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