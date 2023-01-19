Український стартап Promin Aerospace, попри повномасштабну військову агресію держави-терориста, готується до першого випробування ракети-носія власної розробки.
Дивися повний текст
Український технологічний стартап розробляє космічну ракету
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 бер, 2023 11:02
Український технологічний стартап розробляє космічну ракету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Український технологічний стартап розробляє космічну ракету
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|