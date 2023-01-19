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Український технологічний стартап
розробляє космічну ракету

Український технологічний стартап розробляє космічну ракету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:02

Український технологічний стартап розробляє космічну ракету

Пропонуємо до обговорення:
Український стартап Promin Aerospace, попри повномасштабну військову агресію держави-терориста, готується до першого випробування ракети-носія власної розробки.

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Український технологічний стартап розробляє космічну ракету
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