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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18147181481814918150
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 20:51

  Сибарит написав:
  Faceless написав:
  shapo написав:при том что в быту они говорят на идиш

Я думав ідиш остаточно зник ще дуже давно

Латынь померла ещё раньше, но ей до сих пор пользуются в узких кругах, когда не хотят быть понятыми остальными 😁


Не, ну на латыни уже никто не говорит а на идише по миру еще говорит около пол-миллиона, не смотря на старания израильских мовнюков запретивших его в медиа
katso
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 20:55

  ЛАД написав:
  katso написав:............
"- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты?
- Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром :lol: "

П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было.
И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е.
За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было.
Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно.
Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал.
И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.
а ви знову не помічаєте, що конкретний антисемітизм демострує ваш однодумець Бандерлог? чи йому можна?

"на светлый миллион людей
есть пара черной сотни"

хоча подивишся на ці митинги Free Palestine - то на одного світлого припадає двоє чорносотених..
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:51

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:............
"- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты?
- Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром :lol: "

П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было.
И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е.
За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было.
Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно.
Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал.
И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.
а ви знову не помічаєте, що конкретний антисемітизм демострує ваш однодумець Бандерлог? чи йому можна?

"на светлый миллион людей
есть пара черной сотни"

хоча подивишся на ці митинги Free Palestine - то на одного світлого припадає двоє чорносотених..

а я тут при чім ? Це Ви пасівні патріоти до чоловіка вчепились. Я нормально з єврєями, коли начинається в когось з них приступи сіонізму це одне... а так люди як люди. І з жінками їхніми общався і так в гостях дома бував. Я не визначаю своє ставлення до людини по національності чи по мові.
В чом в мене антисемітизм? Коли пишу, що іудеїв тут нема в армії?) Чи шо визнаю право палестинців на свою державу?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 22:01

Хантер, це твій 3.14стюк?

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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 22:32

  Shaman написав:..........
ти ми пам'ятаємо, кого тіпає на псеводнім "твьордий" :lol:

Сифилитики на форуме плодятся. Прямо эпидемия.
Причём, похоже, у всех уже 3 стадия - наблюдается необратимое разрушение нервной системы (нейросифилис) с нарушениями мозговой деятельности.
Самое плохое в этом, что оно необратимое, вовремя вылечить прозевали, а сейчас уже поздно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 22 чер, 2026 23:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 22:45

  fler написав:
  shapo написав:
  fler написав:Олег Костянтинович Антонов (1906–1984) — видатний український радянський авіаконструктор, засновник і багаторічний керівник Київського авіаційного заводу та однойменного конструкторського бюро. Його конструкторське бюро розробило 22 типи літаків і понад 52 види планерів, ставши всесвітньо відомим завдяки створенню надважких транспортних повітряних суден...


А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6?
И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.

Отакої :shock: А хто ж казав, що всі таланти в маскву "стікались" звідусіль? )))
  shapo написав:.. в Москве куда и стекались лучшие кадры с всех республик.

Як невдобно..
  shapo написав: Кстати,есть ещё такой выдающийся механик С П Тимошенко с биографией схожей с Сикорским и также реализовавший себя в США хотя начинал в Киеве и нынешнем Днепре тогда называвшимся Екатеринославом.
Там же работал и А.Н.Динник создавший советскую школу теорию упругости хотя тоже родился не в Украине,а в Ставрополье.

Ти диви, ці теж чомусь не в маскву поїхали)) Шо ж нє так з талановитими авіаторами?))
Насправді можна по іншим галузям теж "нарити", але то вже буде флуд.



Дамочка,вы способны отличить управленцев от технарей и учёных?
Или вам непременно нужно доказать что Москва это зло?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 22:49

  Banderlog написав:
  shapo написав:

Что значит не было и что нужно чтобы он был,погромы устроить?
Единственная советская республика где не было антисемитизма была Грузия,а в Украине всегда хватало с избытком.
чим грузія унікальна і чому там не було?
Погроми циган були в незалежній україні недавно, при Порошенку так шо тут нічого екстраординарного нема.


Видимо,потому,что там есть синагога которой 3000 лет.
Цыган Гитлер уничтожал наравне с евреями
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 22:52

  Banderlog написав: Я нормально з єврєями, коли начинається в когось з них приступи сіонізму це одне... а так люди як люди.


А что такое " приступы сионизма" и что такое сионизм?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 23:08

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:економіку не послабить - явна брехня. немає палива - немає логістики. а яка економіка без логістики?
Какая экономика была/есть в Крыму?
Туризм?
Из-за его отсутствия война тут же закончится?

під час війни економіки Раші не впаде до рівня, що вони не зможуть продовжувати війну.а от загально думка - "навіщо" й "треба закінчувати" - на це нестача паливо впливає безпосередньо.
..........

:shock:
Сначала вы обещали, что война закончится с развалом РФ.
Позже вы развал РФ перенесли на более отдалённый срок и связывали окончание войны с экономическим крахом РФ.
Теперь уже и экономика "не впаде до рівня, що вони не зможуть продовжувати війну".
Так как и когда она закончится?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 23:11

  katso написав:
Не, ну на латыни уже никто не говорит а на идише по миру еще говорит около пол-миллиона, не смотря на старания израильских мовнюков запретивших его в медиа


Официального запрета идиш в Израиле никогда не было. В 50-х он активно вытеснялся т к.государству нужно было объединить разные еврейские общины на одном языке,но сейчас ситуация противоположная - идёт изучение в университетах и нескольких школах, есть театр Идишпиль
shapo
 
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