Про свої плани компанія повідомила заступника голови Мінсільгоспу рф Оксану Лут, пише РБК.
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Один із найбільших у світі постачальників зерна Cargill припинить експорт із рф
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:35
Один із найбільших у світі постачальників зерна Cargill...
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Дивися повний текст
Один із найбільших у світі постачальників зерна Cargill припинить експорт із рф
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