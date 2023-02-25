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Чи треба українським біженцям подавати податкову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 бер, 2023 21:51
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради з податкової політики Данило Гетманцев пояснив, чи є необхідність подавати податкові декларації українським біженцям.
Дивися повний текст Чи треба українським біженцям подавати податкову декларацію за 2022 рік: роз'яснення Гетманцева
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cohan